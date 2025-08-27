Сразу удалить: как реанимировать зависающий iPhone после установки «проблемного» приложения «Л’Этуаль»

Пользователи iPhone в сети жалуются, что мобильное приложение «Л’Этуаль» превращает смартфоны в «кирпичи» после установки последнего обновления. Гаджеты начинают зависать, а через некоторое время вовсе не включаются. Спасает ситуацию лишь сброс до заводских настроек. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как реанимировать телефон после установки проблемного приложения.

По словам эксперта, пользователям iPhone с операционной системой iOS ниже 17-й версии и владельцам iPhone 8 и iPhone X до обновления приложения «Л’Этуаль» лучше его не использовать и по возможности удалить с устройства, если оно было установлено.

«Если приложение разработано под стандарты последних версий смартфонов и операционных систем и требует больших ресурсов телефона и быстродействия, то оно автоматически будет конфликтовать с устройствами и может приводить к его полному зависанию», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В случае с устаревшими версиями iPhone, добавила она, помимо удаления приложения, в случае полной приостановки работы поможет сброс до заводских настроек.

«Также, если у вас не установлена последняя версия операционной системы, которую предлагает система, то стоит ее установить — это полезно для быстродействия телефона в целом, а также это может решить проблему с приложением магазина "Л’Этуаль"», — заключила Бастрыкина.

