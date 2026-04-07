США проигрывают Ирану: почему каждый ход Трампа только ухудшает положение на Ближнем Востоке

Ультиматум президента США Дональда Трампа Ирану и его угрозы «уничтожить страну за одну ночь» — это не начало новой войны, а попытка выйти из политического тупика, в котором оказались Штаты. Такое мнение в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал политолог Дмитрий Аграновский, комментируя последние заявления американского лидера.

Накануне Трамп на брифинге назвал вторник — 7 апреля — «последним сроком» для заключения мира с Ираном и заявил, что способен уничтожить страну за одну ночь. Позже издание Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщило, что президент может отложить удары по Ирану.

По словам Аграновского, ситуация для Вашингтона зашла в стратегический тупик.

«Та война, которую они начали, с теми целями, которые перед собой ставили, зашла в тупик. Им надо каким-то образом свои действия координировать с реальностью, а на сегодняшний день этого не происходит», — отметил он.

Политолог сравнил позицию США с шахматным цугцвангом: каждое следующее движение для Трампа хуже предыдущего. Это как раз тот случай, когда каждый новый ход ухудшает положение. При этом эксперт считает маловероятным сценарий масштабной войны.

«Даже Трампу, при всем его стиле, должно хватить здравомыслия, чтобы не допустить резкой эскалации. Совместными усилиями они действительно могут разнести весь регион, и ни к чему, кроме страданий мирного населения, это не приведет», — подчеркнул Аграновский.

Он уверен, что военной победы здесь США добиться не смогут: даже если будет сухопутная операция. По мнению эксперта, это сразу резко увеличит потери, что для Вашингтона совершенно неприемлемо и в политическом смысле, и в свете выборов. Как уточнил политолог, в итоге стороны будут вынуждены перейти к переговорам.

«Рано или поздно Соединенные Штаты все-таки попробуют с Ираном договориться на каких-то взаимоприемлемых условиях, потому что ничего другого здесь просто невозможно. Сейчас у США и у Запада манера „все или ничего“, но так в жизни не бывает. И Россия, и теперь Иран приводят Запад в чувство реальности. Рано или поздно придется договариваться, и, скорее всего, обе стороны объявят это победой», — резюмировал Аграновский.

