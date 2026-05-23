«Зенит» объявил о первом летнем трансфере
Инсайдер Карпов: «Зенит» купил у «Балтики» защитника Андраде за 3,5 млн евро
Центральный защитник калининградской «Балтики» Кевин Андраде со следующего сезона будет выступать за «Зенит», сообщил инсайдер Иван Карпов.
По его информации, 26-летний колумбиец подписал с петербургским клубом контракт по схеме 4+1. Ежегодная зарплата футболиста в «Зените» составит €1,2 млн вместе с бонусами. Трансфер обошелся чемпионам страны в €3,5 млн.
«Балтика» неплохо заработала на продаже игрока. В январе калининградцы заплатили за его трансфер из «Америки» €400 тыс.
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов косвенно подтвердил трансфер, заявив, что уже подписал первого игрока в летнее межсезонье. Правда, он не стал раскрывать фамилию новобранца.
В минувшем сезоне Андраде провел 32 матча за «Балтику» в чемпионате и Кубке России, забив один мяч.
Ранее стало известно, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев и другие руководители клуба получают процент от прибыли с продажи футболистов.