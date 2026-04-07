Убежище для Мадуро: что стоит за громким заявлением российского посла

Россия выразила готовность рассмотреть вопрос предоставления убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Однако, если президент США Дональд Трамп выпустит его из-под стражи, то фактически американцы признаются в преступлении. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, отвечая на вопрос ТАСС о предоставлении Мадуро убежища Москвой в случае его освобождения из заключения в США, заявил, что российская сторона готова внимательно рассмотреть подобное обращение, если оно поступит. На данный момент запроса не было, уточнил Мелик-Багдасаров. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразил мнение о том, что Вашингтон вряд ли выпустит Мадуро из-под стражи.

«Мне кажется, США его не выпустят из-под стражи, будут держать в клетке до конца. В данном случае наш посол ответил так дипломатично, потому что он видит, что никакого выпуска Мадуро не будет. Соответственно, говорить сейчас про политическое убежище тоже бессмысленно. Я думаю, если бы была такая возможность, Россия бы дала политическое убежище», — объяснил Федоров.

Побудить Штаты освободить Мадуро из заключения может лишь массовая защита и требование со стороны всего прогрессивного человечества, убежден политолог.

«Мадуро — действующий легитимный президент. Соответственно, как его можно отпустить просто так — без обвинений — это, считайте, признать, что ты преступник и крадешь лидеров других стран», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно о готовности Китая продлить безвизовый режим для россиян.