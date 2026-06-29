Автомобилистов в Подмосковье призвали к осторожности в связи с жаркой погодой в начале июля

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало автомобилистов региона к осторожности в связи с жаркой погодой, которая ожидается в начале июля.

По прогнозу, 1 и 2 июля в регионе температура воздуха поднимется до 30-31 градуса. К концу рабочей недели жара начнет спадать.

В министерстве рекомендовали минимизировать время на открытом воздухе и пить больше воды. Ни в коем случае нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и животных. При 30-градусной температуре воздуха в машине воздух прогреется до 43 градусов всего за 10 минут.

«Особое внимание уделите соблюдению ПДД. Контролируйте обстановку на дороге: не пользуйтесь телефоном во время движения, держите безопасную дистанцию и не превышайте скорость, избегайте резких маневров, заблаговременно снижайте скорость перед переходами и пропускайте пешеходов», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил рабочее движение по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток».