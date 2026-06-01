Губернатор Подмосковья запустил рабочее движение по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с дорожниками и жителями запустили рабочее движение по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток», который стал продолжением уже открытого в 2026 году отрезка от Володарки до Егорьевского шоссе. Это обеспечило бессветофорное движение по 23-километровому участку от Ленинского г.о. до Балашихи.

«Регулярно мы открываем очень важные и для жителей нашего мегаполиса, и для экономик участки ЮЛА. Потому что подобные инфраструктурные проекты помогаю расти предприятиям. Сегодня мы соединяем М-12 с М-5, а полностью Южно-Лыткаринскую автодорогу завершим в сентябре. Это еще два важных участка. Всего прямой дороги здесь будет 45 км, но все развязки, подходы к дороге – еще порядка 20 км», - сказал Андрей Воробьев.

1/3 2/3 3/3

По его словам, работу проводят при поддержке Правительства, президентской программы по строительству и запуску концессионных дорог. Скоростная дорога от Володарского шоссе до трассы М-12 «Восток» перераспределит до 30% транзитного транспорта с крупных автомагистралей, положительные изменения затронут жителей Ленинского округа, Лыткарина, Люберец.

Полностью открыть 4-6 полосную трассу, строящуюся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют в сентябре 2026 года. Это самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье. Работы проводят с участием федерального и регионального бюджетов. Общая протяженность трассы составит около 45 км. В ее состав войдут 10 транспортных развязок, 64 новых искусственных сооружения – мостов, путепроводов, которые заметно разгружают трассы и так далее. Магистраль позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 млн жителей Москвы и Московской области и станет альтернативой МКАД.

«Мы живем в мкр Павлино. Открытие дороги очень актуально для всех жителей», - рассказал житель Люберец Евгений Новожилов.

В регионе также открыли более 21,5 км автомагистрали, в том числе, от Варшавского шоссе с развязкой на М-2 «Крым», от Каширского шоссе до трассы А-105 «Москва - аэропорт Домодедово», от Володарского до Новорязанского шоссе и так далее.

«Когда мы открываем каждый новый участок ЮЛА, видим значительное снижение нагрузки на муниципальные и региональные дороги, например, проспект Октябрьский в Люберцах или Егорьевское шоссе, которые были бесконечно забиты. Люди экономят время, когда везут ребенка в школу, едут на работу или возвращаются домой», – сказал губернатор.

Общая готовность ЮЛА достигла 87%. Летом планируется запустить 9-километровый участок от ЖК «Видный город» до Каширки, а также отрезок ЮЛА (основного хода) от А-105 до Володарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.