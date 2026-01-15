Более 1 тыс. школьников Подмосковья посетили губернаторскую Рождественскую елку

Губернаторская Рождественская елка прошла в Подмосковье. Местом проведения мероприятия стал Дворец культуры «Подмосковье» в Красногорске, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Праздничное мероприятие посетили свыше 1 тыс. школьников. В их число вошли ребята, отличившиеся в учебе и принимавшие участие в разных конкурсах.

В рамках мероприятия состоялся спектакль «Академия рождества». После этом детям вручили подарки.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех жителей Подмосковья с Рождеством.