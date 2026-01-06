Logo

Губернатор Подмосковья поздравил жителей с наступающим Рождеством

Губернатор Воробьев

Фото: [t.me/vorobiev_live]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Рождеством Христовым. Соответствующий пост был опубликован в социальных сетях главы региона.

«Поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым! В сочельник, в ожидании первой звезды, особенно важно быть рядом с близкими», - написал губернатор.

Он отметил, что в области этой ночью открыты храмы, а также пожелал всем здоровья и семейного благополучия.

«Пусть этот светлый праздник принесет надежду и тепло в каждый дом, а сердца согреют вера, любовь и взаимопонимание. С праздником!» - заключил Воробьев.

Ранее сообщалось, что губернатор поздравил жителей с Новым годом.

