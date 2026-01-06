Губернатор Подмосковья поздравил жителей с наступающим Рождеством
Андрей Воробьев поздравил жителей с наступающим Рождеством Христовым
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Рождеством Христовым. Соответствующий пост был опубликован в социальных сетях главы региона.
«Поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым! В сочельник, в ожидании первой звезды, особенно важно быть рядом с близкими», - написал губернатор.
Он отметил, что в области этой ночью открыты храмы, а также пожелал всем здоровья и семейного благополучия.
«Пусть этот светлый праздник принесет надежду и тепло в каждый дом, а сердца согреют вера, любовь и взаимопонимание. С праздником!» - заключил Воробьев.
