Более 100 км покрытия отремонтируют на региональных дорогах опорной сети в Подмосковье в рамках нацпроекта

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют покрытие на 16 участках региональных дорог опорной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Опорная сеть — это транспортный каркас региона: по этим дорогам проходит основной объем перевозок пассажиров и грузов. Поэтому приведение ее участков в нормативное состояние — одна из ключевых задач», — подчеркнул глава ведомства Марат Сибатулин.

В общей сложности в этом сезоне в области будет отремонтировано свыше 50 участков региональных дорог опорной сети протяженностью более 220 км. Работы уже провели на 20 участках протяженностью 67 км в 15 округах.

В рамках нацпроекта всего отремонтируют более 150 участков региональных дорог общей протяженностью свыше 560 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.