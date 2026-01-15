Еще 11 педагогов начали работать в Подмосковье в рамках программы «Земский учитель»
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в рамках программы «Земский учитель» к работе приступили 11 новых педагогов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Программа — федерального уровня. В этом году квота составила 11 человек. Все вакансии были успешно закрыты.
В рамках программы учителя получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Средства можно направить на различные нужды, в том числе на улучшение жилищных условий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе не наблюдается дефицит школ и детских садов.