Еще 11 педагогов начали работать в Подмосковье в рамках программы «Земский учитель»

В Подмосковье в рамках программы «Земский учитель» к работе приступили 11 новых педагогов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Программа — федерального уровня. В этом году квота составила 11 человек. Все вакансии были успешно закрыты.

В рамках программы учителя получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Средства можно направить на различные нужды, в том числе на улучшение жилищных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе не наблюдается дефицит школ и детских садов.