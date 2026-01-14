Почти 100 тыс. звонков обработали операторы кол-центра БТИ Подмосковья в 2025 году
Фото: [Московское областное БТИ]
Операторы кол-центра БТИ Подмосковья за 2025 год приняли более 99,5 тыс. звонков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Кроме того, в прошлом году был создан специальный чат-бот, с помощью которого граждане могут также задать вопрос специалистам, заказать обратный звонок или записаться на прием к директорам филиалов учреждения», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
В период праздников кол-центр работал два дня. За это время было обработано около 65 обращений.
Самыми популярными запросами являются техническая инвентаризация, разработка техпланов, оформление объектов недвижимости по «дачной амнистии».
