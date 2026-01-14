Робот Светлана за год обработала более 8 млн звонков от жителей Подмосковья

Голосовой помощник на основе ИИ — робот Светлана — за прошлый год обработал свыше 8 млн обращений от жителей региона. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что результат за 2025 год почти на 1,3 млн звонков превышает показатель 2024 года.

С помощью робота можно вызвать врача или записаться на прием. Также помощник напоминает, что необходимо продлить рецепт или прийти на прием. В 2025-м Светлана начала записывать пациентов на телемедицинские консультации и к узкопрофильным специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо внедрять проекты с ИИ во все сферы.