С начала года в «Мострансавто» по программе «Приведи друга» трудоустроились 548 человек

С начала 2026 года в АО «Мострансавто» по программе «Приведи друга» трудоустроились 548 человек. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С начала 2026 года благодаря инициативе работников предприятия в компанию трудоустроены 474 водителя автобусов и 74 специалиста слесарного профиля», - отметили в ведомстве.

Больше всего новых водителей появилось в МАП №11 в Балашихе — 104 человека. Также в лидерах — филиалы в Домодедово и Королеве, где трудоустроились 78 и 69 человек соответственно.

Лидером по привлечению слесарей стал филиал в Люберцах. Там трудоустроились 12 специалистов. На втором месте — МАП №11 в Балашихе, где пришли работать 11 человек. Третье место разделили филиалы в Домодедово, Одинцово и Королеве — в каждом трудоустроились по 9 специалистов.

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