Спасатели Подмосковья навестили детей в ожоговом отделении столичной больницы

Спасатели рассказали детям, что делать в случае обнаружения подозрительных предметов, как предотвратить пожар, как себя вести, если возгорание все-таки произошло. Также ребят призвали не выходить на тонкий лед водоемов и не кататься со стихийных горок.

Кроме того, подмосковные спасатели вручили детям подарки — развивающие игры.

«Для ребят, переживших травмы, это была возможность отвлечься и почувствовать праздник. А для нас — это мощный заряд человеческого тепла и живое напоминание о важности нашей работы», — отметил начальник 227-й ПСЧ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Новым годом детей, принявших участие в акции «Елка желаний».