Свыше 9 тыс. объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье за восемь лет

В Подмосковье за восемь лет ликвидировали более 9 тыс. объектов незавершенного строительства. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Лидерами стали Одинцово и Дмитров, где за восемь лет ликвидировали 865 и 399 объектов соответственно. По 397 объектов ликвидировали в Ступино и Раменском.

Работа ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2018 года. При этом с годами ее эффективность растет. Так, если в 2018 году ликвидировали около 140 недостроев, то в 2025-м — более 1,4 тыс.

В 2026 году особое внимание будет уделено ликвидации недостроев, которые находятся в границах городских центров и жилых кварталов.

