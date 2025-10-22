Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о ее особенностях

«Учебная программа, предметы, организация спикеров — все это делает ее особенной. Никакой формальности нет, это действительно нужная программа для подготовки государственных управленцев. После первого модуля обучения я приобрел новые знания, многое для себя почерпнул», — сказал он.

По его словам, с военными работают профессионалы из сферы госуправления – действующие чиновники, представители органов власти и муниципалитетов. Проект также отличается тем, что в процессе обучения участникам СВО доступны теория, практика и деловые модули.

Программа «Герои Подмосковья» направлена на формирование команды опытных и квалифицированных управленцев из числа участников СВО. Они потенциально смогут занимать должности в государственных учреждениях региона, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.