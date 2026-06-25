Уроки по ПДД с использованием VR‑тренажера провели в школах Красногорска и Одинцова

Два занятия на тему правил дорожного движения с использованием VR‑тренажера «Мир безопасных дорог» провели в школах Красногорска и Одинцова. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тренажер был разработан Минтрансом Подмосковья с Группой компаний «Урбантех». С его помощью ребенок не просто учит правила, а погружается в дорожную среду, проходит задания, видит последствия своих ошибок и закрепляет знания на практике.

«Наша задача — не просто рассказать детям о правилах дорожного движения, а дать им возможность прожить эти ситуации и почувствовать последствия неверных действий без реального риска. VR‑технологии помогают сформировать устойчивые поведенческие навыки, которые останутся с ребёнком надолго — именно в школьном возрасте закладываются привычки, которые напрямую влияют на безопасность на дорогах в будущем», — подчеркнул глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

Уроки прошли в кванториумах в Красногорске и Одинцове. По итогу занятий детям вручили раскраски «Мир безопасных дорог» с заданиями на тему соблюдения ПДД.

С момента запуска проекта такие занятия посетили более 200 детей. Уроки продолжат проводить в летний период. Также школам, где есть необходимое оборудование, передают соответствующее ПО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 1 сентября в школах региона стартует проект «Киберурок».