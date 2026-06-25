В четырех округах Подмосковья провели ремонт «лежачих полицейских»

На этой неделе специалисты Мосавтодора отремонтировали пять искусственных неровностей, расположенных на региональных дорогах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, «лежачие полицейские» обновили на Советском проспекте и Студенческом проезде в Ивантеевке, улице Опалиха в Красногорске, Лесной улице в Луховицах и Институтской в поселке городского типа Менделеево под Солнечногорском. В ведомстве уточнили, что такие объекты устанавливают на дорогах в целях принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.