В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 1 июля загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано более 1,1 млн автомобилей — на 12,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Киевском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать меры предосторожности в связи с жаркой погодой и пить больше воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.