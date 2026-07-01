В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в среду, 1 июля загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано более 1,1 млн автомобилей — на 12,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Киевском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать меры предосторожности в связи с жаркой погодой и пить больше воды.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.