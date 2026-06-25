В Московской области отремонтируют дороги к популярным у жителей местам отдыха

В Подмосковье в новом ремонтном сезоне обновят покрытие более 20 региональных дорог, следующих к популярным местам летнего отдыха: санаториям, базам отдыха, пляжам и зонам отдыха на берегах рек и озер, работы уже проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ремонт больше 113 км дорог в 16 округах Подмосковья не только повысит безопасность и комфорт передвижения, а также позволит жителям и гостям региона насладиться отдыхом на природе», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, специалисты Мосавтодора уже обновили 27 км асфальтобетонного покрытия на шести участках региональных дорог, которые ведут к домам отдыха и пляжам, расположившимся у водоемов. Так, например, в Мытищах обеспечили комфортный проезд до Клязьминского водохранилища и лесопарка, а также к домам отдыха, санаториям, пляжам, школе кайт-серфинга и пристаням благодаря ремонту Осташковского шоссе. В Орехово-Зуевском округе работы затронули участок обхода Дрезны. По нему можно проехать к двум пляжам на озере Мечта и карьере Козлово.

Все ремонтные работы завершат к осени. Специалисты также укрепят обочины и нанесут разметку для обеспечения комфорта и безопасности автомобилистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.