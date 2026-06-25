В Московской области рассказали о дорожной обстановке
В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В четверг утром, 25 июня, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано свыше 1,1 млн автомобилей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не отвлекаться на телефон.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.