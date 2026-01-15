В Подмосковье почти 17 тыс. медиков воспользовались программой компенсации аренды жилья

В Подмосковье свыше 16,6 тыс. медиков воспользовались программой компенсации аренды жилья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Как отметили в ведомстве, меру поддержки получили около 11 тыс. работников среднего медицинского персонала и более 5,7 тыс. врачей.

В регионе уделяется особое внимание поддержке медиков. Для решения жилищного вопроса реализуются программы «Социальная ипотека» и «Земля врачам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивается сфера здравоохранения.