В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 29 июня, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано почти 1,2 миллиона автомобилей — это на 14,1% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трассы М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Щелковское, Калужское, Минское, Можайское, Волоколамское и Пятницкое шоссе.

Водителей предупредили, что в западной части регина сегодня в течение дня возможен небольшой дождь. Их призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.