В Подмосковье в службу помощи при ДТП обратились участники почти 3 тыс. аварий

На прошлой неделе служба помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения помогла участникам более 2,5 тыс. аварий без пострадавших, что на 113 ДТП больше по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности помощь в оформлении ДТП получили свыше 5,1 тыс. водителей. При этом свыше 1 тыс. аварий оформили в Центрах помощи при ДТП. Из обработанных сообщений по Европротоколу было оформлено 231 ДТП, распиской — 69 ДТП.

В ведомстве напомнили, что в случае поломки или ДТП важно уйти в безопасное место за пределы проезжей части и обратиться по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.