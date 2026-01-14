В Подмосковье за год в три раза выросло число ликвидированных незаконных водовыпусков

В Подмосковье по итогам 2025 года выявили и устранили более 4,4 тыс. незаконных водовыпусков. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве отметили, что результат за прошлый год почти в три раза превысил показатель 2024 года.

«Огромную помощь нам оказывают жители региона, которые сообщают о случаях незаконного сброса сточных вод. Количество таких обращений в прошлом году резко возросло. Это свидетельствует о том, что люди верят в нас и надеются на реальную помощь», - сказал глава министерства Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах работы за 2025 год, а также обозначил планы по развитию региона на 2026-й.