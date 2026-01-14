В Подмосковье за год в три раза выросло число ликвидированных незаконных водовыпусков
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
В Подмосковье по итогам 2025 года выявили и устранили более 4,4 тыс. незаконных водовыпусков. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
В ведомстве отметили, что результат за прошлый год почти в три раза превысил показатель 2024 года.
«Огромную помощь нам оказывают жители региона, которые сообщают о случаях незаконного сброса сточных вод. Количество таких обращений в прошлом году резко возросло. Это свидетельствует о том, что люди верят в нас и надеются на реальную помощь», - сказал глава министерства Виталий Мосин.
