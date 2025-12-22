Губернатор Подмосковья подвел итоги работы за 2025 год и обозначил планы по развитию региона

Высший совет при губернаторе Московской области Андрее Воробьеве прошел в Подмосковье. В его рамках были подведены итоги работы за 2025 год. Об этом глава региона рассказал в соцсетях.

«Традиционно в конце года собрались вместе с командой на Высшем совете, чтобы подвести итоги работы. Спасибо президенту, федеральным и региональным коллегам, главам, депутатам, силовому блоку — только вместе мы можем двигать Подмосковье вперед», — отметил губернатор.

В рамках мероприятия были отмечены лучшие муниципальные команды — те, кто добился высоких результатов в различных сферах. Первое место занял округ Щелково. На втором месте — Истра, на третьем — Подольск и Красногорск. В отдельном рейтинге ЗАТО победу одержал Звездный городок.

«Основное внимание мы уделили экономике, она остается одной из опор развития региона. За 5 лет ВРП вырос с 5 до 12 трлн рублей. В этом году инвестиции прибавили 10,7% — ожидаем 2,1 трлн рублей. Сопровождаем 1,8 тыс. проектов, которые в ближайшие годы дадут более 460 тыс. рабочих мест. Важно, чтобы бизнес чувствовал нашу поддержку — особенно с учетом изменений в налогах с 2026 года», — подчеркнул Воробьев.

Он также напомнил, что в 2026 году завершится строительство дороги ЮЛА, первого этапа развязки ЦКАД с Дмитровкой, реконструкция Каширки. Будет усилена программа ремонта местных дорог и продолжится обновление автобусного парка.

В экологической сфере в Подмосковье с одобрения президента за 5 лет было 42 лесных парка, до 2028 года появится еще 21. Что касается здравоохранения, в 2028 году достроят многопрофильную больницу в Балашихе, в 2030-м — стационар с перинатальным центром в Мытищах.

По энергетике и газификации — в области продолжается программа модернизации ЖКХ. В 2026 году направят 62 млрд рублей на работы по теплу, воде, электросетям. Вместе с «Россетями» ведутся работы в части электроснабжения, особенно в коттеджных и дачных поселках. По программе президента в регионе газифицировали 136 тыс. домов.

Губернатор отметил и тему пенсионного обеспечения. В Подмосковье почти 2 млн пожилых граждан. Для них доступен бесплатный проезд по Подмосковью и на ж/д, доплаты к пенсии, помощь на дому, клубы «Активное долголетие».

Особое внимание в регионе уделяется участникам СВО и их семьям. Работа по оказанию помощи, предоставлению выплат, организации реабилитации продолжится.

«Президент четко обозначил приоритет — благополучие людей. И мы стремимся к тому, чтобы жить в нашем Подмосковье с каждым годом становилось все лучше!» — заключил Воробьев.

