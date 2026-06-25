В Подмосковье за полгода проверили более 12,5 тыс. автомобилей такси

В Подмосковье снизилось число нарушений в сфере таксомоторных перевозок. С начала 2026 года выявлено около 2,6 тыс. нарушений, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего с начала года в регионе проверили свыше 12,5 тыс. автомобилей такси. Машины нарушителей переместили на штрафстоянки, а на водителей завели административные дела.

В числе самых частых нарушений — несоответствие автомобиля региональному стандарту и отсутствие путевого листа с отметками о прохождении медицинского и технического контроля.

Больше всего нелегальных перевозчиков выявили в Ленинском округе, Балашихе, Химках и Котельниках.

Всего в Подмосковье насчитывается более 119 тыс. автомобилей такси и свыше 31,5 тыс. перевозчиков.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации надзорной деятельности.