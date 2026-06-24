Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 24 июня, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано свыше 1,1 тыс. автомобилей, что на 9,2% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров и торможений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.