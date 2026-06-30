Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Во вторник утром, 30 июня, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано больше 1,1 млн автомобилей — это на 12% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении есть на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них - девять трасс М-9 «Балтия», Ленинградское, Щелковское, Варшавское шоссе. Кроме того, пробки есть на Калужском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и не отвлекаться на телефон во время поездок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.