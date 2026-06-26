Водителям в Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 26 июня, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано порядка 1,2 тыс. автомобилей, что на 13,9% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность и безопасную дистанцию во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.