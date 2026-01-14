Врач из Подмосковья рассказал, как избежать переломов в случае падения

Главный внештатный детский травматолог Министерства здравоохранения Московской области Александр Григорьев дал советы, как избежать переломов в случае падения на скользких улицах.

По словам медика, при падении следует согнуть локти и колени, а голову наклонить к груди. Нужно постараться успокоиться и упасть на бок — в таком случае риск травмы значительно снизится. Лучше не падать на выставленные вперед прямые руки, так как можно получить серьезную травму.

После падения нужно оценить состояние. Если ничего не болит, можно медленно и осторожно подняться. В случае сильной боли или невозможности встать, следует позвать на помощь.

Специалист рекомендовал надевать обувь, подошва которой обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Это могут быть модели с рифленой подошвой.

