Врачи в Бронницах спасли женщину, которая чуть не умерла из-за укола ската-хвостокола

Врачи в Бронницах спасли женщину, которая получила укол ската-хвостокола. О необычном случае из практики медиков рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 64 лет. Женщина жаловалась на сильный отек и посинение руки, жжение и онемение пальцев.

Оказалось, что сын жительницы привез ската-хвостокола. Женщина решила приготовить рыбу на ужин и во время разделки укололась наружным шипом. В течение двух суток она пыталась облегчить состояние самостоятельно, обрабатывая пальцы йодом и принимая жаропонижающее. Эффекта от самолечения не было.

По словам врачей, на хвосте этой рыбы есть ядовитый шип. При поступлении яда в организм жертвы возникают спазмы, паралич мышц и снижение артериального давления. Если вовремя не оказать помощь, может произойти летальный исход.

Пациентке сразу же провели медикаментозную терапию для нейтрализации яда. В результате ее состояние значительно улучшилось: вернулась чувствительность пальцев и прошли боли. На данный момент она выписана.

