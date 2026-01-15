Жителей Подмосковья призвали соблюдать правила безопасности во время купаний на Крещение

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей Московской области соблюдать правила безопасности во время купаний на Крещение в ночь на 19 января.

По словам специалистов, купаться следует только в оборудованных местах, где обустроены купели, установлены палатки для переодевания, дежурят медики и спасатели, а дно водоемов проверено водолазами.

«Помните, что нельзя выходить на лед в одиночку, пытаться создать прорубь самостоятельно или купаться в «стихийных» иорданях: поверхность водоемов всегда промерзает неравномерно, провалиться в холодную воду можно в любой момент», – подчеркнул замначальника ведомства Сергей Щетинин.

Также важно перед купанием оценить состояние здоровья, так как погружение в ледяную воду является сильным стрессом для организма. Абсолютными противопоказаниями являются гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркты и инсульты, тахикардия, астма, эпилепсия, любые воспалительные или хронические заболевания.

«Если противопоказаний нет, необходимо правильно подготовить организм. За несколько дней стоит отказаться от алкоголя и начать принимать контрастный душ для мягкой тренировки сосудов», – посоветовал Щетинин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести все необходимые подготовительные работы к Крещенским купаниям.