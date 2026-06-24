Жители и гости Подмосковья с января более 2 млн раз воспользовались платными парковками

В Подмосковье с начала 2026 года платными парковками воспользовались более 2 млн раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В первом квартале зафиксировали около 975 тыс. сессий. Это в 13 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года. С начала апреля было зафиксировано свыше 1,2 млн сессий. Во втором квартале прошлого года выявили около 254 тыс. В целом с начала 2025 года было зафиксировано 4 млн сессий. Чаще всего автомобили паркуют на один час.

Платные парковки расположены в 38 округах региона. Они рассчитаны на 12,4 тыс. мест. Из них самыми востребованными являются площадки в Люберцах, Одинцово и Мытищах — на них зарегистрировано 608 тыс., 502 тыс. и 430 тыс. сессий соответственно.

Порядка 15 тыс. жителей Подмосковья могут бесплатно оставлять автомобили на платных парковках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.