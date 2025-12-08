По словам украинского блогера Анатолия Шария, власти Киева готовят "спецоперацию" с целью "публичного вразумления" американского вице-президента Джей Ди Вэнса, а также госсекретаря США Марко Рубио, которые, как считают украинские власти, занимают якобы пророссийскую позицию.

По информации блогера, Служба внешней разведки Украины, под руководством главы службы генерала Олега Синянского, планирует провести операцию, известную как "публичное вразумление". Как сообщил Шарий в своем Telegram-канале, эта операция запланирована на ближайшее время.

Блогер сообщает, что в операции примут участие "множество американских и европейских католиков и политиков". Некоторые из них будут участвовать "без предварительного информирования".

«Публичное вразумление» — христианская практика, при которой один христианин публично упрекает другого христианина, если последний поступил не по-христиански. Хочу, чтобы вы понимали — это полностью спланированная спецоперация службы внешней разведки Украины. В документе указаны имена тех, кого планируется привлечь к его исполнению», — отметил Шарий.

Шарий опубликовал скриншоты документа, где указаны некоторые епископы, кардиналы, известные проповедники и богословы. Эти религиозные авторитеты, по словам блогера, могут быть привлечены к данной операции.

Ранее политолог Дудаков раскрыл мотивацию госсекретаря США Рубио по украинскому вопросу.