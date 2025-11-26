Политолог раскрыл мотивацию госсекретаря США по украинскому вопросу

Госсекретарь США Марко Рубио может стать ключевой фигурой, тормозящей мирное урегулирование украинского конфликта. Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, после ухода Кита Келлога Рубио превратился в главного проукраинского «ястреба» в администрации Трампа, чья позиция обусловлена личными политическими амбициями. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая мотивацию госсекретаря, эксперт пояснил, что Рубио стремится сформировать эффектное политическое портфолио для будущей президентской гонки 2028 года. Для этого он может либо инициировать ограниченный конфликт в Венесуэле, либо попытаться разрешить украинский кризис с позиции силы, что объясняет его заинтересованность в замедлении переговорного процесса.

По его словам, основными оппонентами Рубио в администрации стали вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф, представляющие лагерь реалистов. Постоянное противостояние между этими группами влияния создает напряженность внутри американского руководства.

Эксперт добавил, что итогом этой внутренней борьбы станет определение дальнейшего курса Вашингтона — будет ли США двигаться к реальному урегулированию или предпочтет сохранять напряженность для достижения силового преимущества.

