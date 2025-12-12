До «компенсаций» киевской хунте: Евросоюз подтвердил бессрочную заморозку российских капиталов

Евросоюз официально перевел заморозку российских активов в бессрочный режим. Решение связывает их разблокировку с выплатой компенсаций Украине за ущерб от конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Совет Евросоюза юридически оформил беспрецедентное решение — активы России теперь будут заблокированы на неопределенный срок. Формальным основанием для разморозки власти ЕС называют завершение конфликта и полную компенсацию ущерба Украине.

Как отметил в своем заявлении председатель Евросовета Антониу Кошта, это решение исполняет обещание, данное лидерами стран-членов еще на саммите в октябре. Тогда было объявлено о намерении удерживать капиталы до выполнения Киевом своих условий. Теперь эта позиция получила официальный статус.

Ранее сообщалось о том, что Бельгия согласилась на долгосрочную заморозку российских активов в ЕС.