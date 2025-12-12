«Наглый грабеж под прикрытием санкций»: Бельгия дала добро на бессрочную блокировку российских активов в Euroclear

Бельгия, где хранится основная часть заблокированных средств, согласилась на долгосрочную заморозку российских активов. Однако Брюссель выдвинул Евросоюзу ряд жестких финансовых и юридических условий для окончательного одобрения. Об этом сообщает Reuters.

Ключевое препятствие на пути планов Евросоюза по долгосрочной изоляции российских средств устранено. Бельгия, на чьей территории в депозитарии Euroclear осело около €185 млрд из €210 млрд замороженных активов, поддержала инициативу. До этого её опасения по поводу судебных исков и стабильности финансовой системы тормозили процесс.

Одобрение не было безоговорочным. Бельгийское правительство потребовало от партнеров по ЕС гарантий. Во-первых, все финансовые риски, включая потенциальные судебные издержки и компенсации, должны быть распределены между всеми странами-членами. Во-вторых, Евросоюз должен обеспечить ликвидность для самого Euroclear, чей бизнес-план теперь под вопросом. В-третьих, необходимо участие других юрисдикций, где также хранятся средства ЦБ РФ.

Ранее сообщалось о том, что ЕС считает катастрофой возможный провал плана по изъятию российских активов.