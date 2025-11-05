Грушко: ЕС почувствует ощутимый ответ России за конфискацию активов

Российская Федерация выразила готовность принять асимметричные меры в ответ на потенциальную конфискацию своих активов со стороны Европейского союза. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Заместитель главы МИД предупредил страны — члены ЕС о необходимости не поддаваться влиянию «безответственных еврочиновников и ярых русофобов». По его мнению, такие действия служат проверкой решимости России отстаивать свои национальные интересы.

Грушко отметил, что, если активы будут конфискованы, международное сообщество сделает выводы о стабильности европейской финансовой системы. Это может повлиять на долгосрочную позицию евро как резервной валюты.

«Брюссель и другие европейские столицы могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования. Наш ответ в ЕС почувствуют», — предупредил дипломат.

Грушко предупредил, что инициаторы экспроприации обязательно столкнутся с последствиями.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что нарушение прав собственности России может подорвать доверие к финансовой системе ЕС, которое складывалось на протяжении десятилетий. Это, в свою очередь, может вызвать значительный отток капитала из стран Европейского союза.