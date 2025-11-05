Во время последних учений НАТО, включая «Восточный страж», активно отрабатываются сценарии блокирования Калининградской области. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, опубликованным в интервью «Известиям» 5 ноября, альянс проводит милитаризацию, усиливая свою коалицию.

Грушко указал на сложность достижения продуктивного диалога для снижения напряженности в текущих условиях. Он также отметил, что страны НАТО не проявляют готовности к честному и равноправному обсуждению мер, направленных на деэскалацию ситуации.

«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», – отметил он.

В ответ на действия других стран Россия планирует задействовать международно-правовые механизмы и другие инструменты для защиты своих национальных интересов и безопасности, подчеркнул Грушко.

Ранее МИД РФ заявил протест Японии за учения у границ.