«Мы победим быстро, и это будет жестоко». Трамп высказался о возможном военном конфликте
В ходе беседы с журналистами Fox News экс-президент США Дональд Трамп вновь обозначил свою приверженность изоляционистскому внешнеполитическому курсу. Политик подчеркнул, что выступает против вовлечения Америки в новые вооруженные конфликты, однако оставил место для силового сценария.
Ключевым моментом интервью стало категоричное заявление Трампа относительно возможного развития событий в случае агрессии в отношении Штатов.
«Я не хочу участвовать в войнах. Но если я окажусь в состоянии войны, то мы победим быстро, и это будет жестоко», — выразил уверенность он.
Кроме того, американский лидер повторил свой частый тезис о достижениях предыдущей администрации в области урегулирования международных споров. По его словам, за девять месяцев его команде удалось положить конец восьми различным конфликтам. При этом Трамп не привел конкретных примеров, ограничившись общей формулировкой.
