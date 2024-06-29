Рогов назвал «жестью» реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации

Председатель комиссии российской Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал реакцию МАГАТЭ на удар украинских ВС, нанесенный недавно по посту контроля радиации на Запорожской АЭС. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам Рогова, реакция агентства – это «просто жесть». В то же время, Рогов заявил о том, что пора привыкать к подобной безответственности со стороны МАГАТЭ. Он указал на то, что с такой логикой можно уже разрушить и остальные посты контроля радиации.

«Все это вызывает по меньшей мере возмущение», – подчеркивает Рогов.

Он также добавил, что любая агрессия и применение оружия в отношении объектов ЗАЭС – это однозначный удар по безопасности.

Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в ходе обстрела Донбасса и Макеевки.