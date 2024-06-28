Один мирный житель погиб во время обстрелов Донецка и Макеевки

В результате обстрела городов ДНР погиб один мирный житель. Украинские войска 28 июня атаковали города Донецк и Макеевка, сообщил в своих соцсетях глава региона Денис Пушилин.

Обстрелу подвергся Советский район Макеевки. ВСУ сбросили на населенный пункт взрывоопасный предмет. Мужчина 1961 года рождения от полученных травм скончался, а женщина 1966 года рождения ранена. Кроме того, украинская армия запустила снаряд из стволовой артиллерии по Петровскому району Донецка. Ранеными оказались мальчик 2013 года рождения, женщина 1980 года рождения, а также мужчина 1952 года рождения.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Их состояние оценивается как среднее. Сообщается также, что в результате обстрела были повреждены шесть объектов жилой инфраструктуры.