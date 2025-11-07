Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху за геноцид в Газе
Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде
Фото: [CNN]
В пятницу, 7 ноября, генпрокуратура Стамбула объявила о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников. Их обвиняют в геноциде в секторе Газа. Об этом приводится в официальном заявлении ГП.
Генпрокуратура обвиняет Израиль в геноциде, интенсивных бомбардировках Газы и блокировке поставок гуманитарной помощи.
«В отношении 37 подозреваемых, среди которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац... выдан ордер на арест по обвинению в совершении геноцида и преступлений против человечности», — сообщила генпрокуратура в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что Белый дом разработал стратегию по сдерживанию Нетаньяху от наступления на ХАМАС.