Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху за геноцид в Газе

В пятницу, 7 ноября, генпрокуратура Стамбула объявила о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников. Их обвиняют в геноциде в секторе Газа. Об этом приводится в официальном заявлении ГП.