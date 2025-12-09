Главарь киевского режима Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, неожиданно заявил журналистам, что у Украины на данный момент нет реальных перспектив для вступления в НАТО. Эту информацию передает украинский телеканал «Общественное».

Зеленский также предложил заключить с Россией «энергетическое перемирие». По его словам, Украина готова к такому шагу при условии, что Россия также проявит готовность.

«Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там», — сообщил Зеленский журналистам.

Президент Зеленский сообщил, что в ближайшее время в закон о выборах на Украине могут быть внесены изменения, чтобы провести эти выборы.

Как утверждает украинский лидер, для проведения выборов необходимо, чтобы США и европейские партнеры оказали помощь в обеспечении безопасности. По его мнению, в течение следующих 60–90 дней Украина сможет подготовиться к проведению выборов.

Ранее сообщалось, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев после слов Трампа запостил опрос, стоит ли Зеленскому читать предложение США.