Дмитриев после слов Трампа запостил опрос, стоит ли Зеленскому читать предложение США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил своим подписчикам в социальной сети X принять участие в опросе. Он хотел узнать, стоит ли президенту Украины Владимиру Зеленскому ознакомиться с предложением США по мирному урегулированию украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 7 декабря, выразил разочарование из-за того, что Зеленский не ознакомился с мирным планом по урегулированию конфликта на Украине.

«Стоит ли Зеленскому прочитать мирное предложение США?» — так звучит вопрос, заданный Дмитриевым.

Дмитриев ожидает утвердительного или отрицательного ответа. Результаты опроса будут опубликованы через 24 часа.