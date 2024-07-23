Бизнесмен Дотком: Байден может со злости от поражения применить ядерное оружие

Главу Белого дома вынудили снять свою кандидатуру с выборов и отказаться от попытки выйти на второй срок. Из-за этого он может попытаться уйти, громко хлопнув дверью и применив ядерное оружие. Так считает предприниматель Ким Дотком, свою точку зрения он высказал в соцсети Х.

Он напомнил, что Байден будет занимать свое кресло еще до января, и у него в руках будут находиться коды запуска ядерных ракет.

«Его предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, над ним смеется весь мир. Он потерпел поражение и может громко уйти с поста президента», - указал Дотком.

Бизнесмен добавил, что Байден стремился стать президентом военного времени, чтобы одержать победу над Россией. По этой причине он может самовольно ударить по РФ ядерными вооружениями.

Ранее сообщалось, что после публичного объявления Байдена о выходе из предвыборной гонки доллар показал небольшое снижение курса по отношению к евро и иене.