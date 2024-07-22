Доллар подешевел к евро и иене после слов Байдена

Стоимость американской валюты начала незначительное снижение по отношению к евро и иене после того, как президент США Джо Байден сообщил о прекращении своей предвыборной кампании и решении выйти из президентской гонки. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на данные валютных торгов.

Сообщается, что по состоянию на 0:20 по московскому времени, курс евро к доллару вырос до 1,0883 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара за евро. В то же время, курс доллара к иене опускался до 157,44 иены со 157,49 иены за доллар на момент прошлого закрытия. Отмечается, что индекс американской валюты снизился, по меньшей мере, на 0,03% и составил 104,36 пункта.

Накануне Байден заявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру действующего вице-президента страны и сопартийца Камалы Харрис.

Накануне российский сенатор Джабаров заявил, что выход Байдена из гонки стал черным днем для Украины и ЕС.