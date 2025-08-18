Экс-начальника больницы в Кемерово осудили за коррупцию на девять лет

В Кемерове вынесен приговор бывшему руководителю отдела материально-технического обеспечения одной из местных больниц, признанному виновным в получении взяток от представителей бизнеса. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

Суд признал мужчину виновным по четырем фактам преступления, предусмотренного статьей о получении взятки должностным лицом в значительном или крупном размере (ст. 290 УК РФ). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 17 млн руб.

Следствием установлено, что преступления совершались в период с декабря 2018 по август 2022 года. Бывший начальник отдела снабжения получал незаконное вознаграждение от предпринимателей и руководителей компаний в обмен на создание благоприятных условий для заключения контрактов на поставки.

Общая сумма полученных им взяток превысила 1,5 млн руб. Информацию о коррупционных действиях в медицинском учреждении получили сотрудники ФСБ.

Как сообщило РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник, речь идет о Павле Бойко, ранее работавшем в областной больнице. В ходе следствия он был заключен под стражу, а на его имущество и банковские счета наложен арест на сумму 24 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бывшие полицейские получили сроки за взятки.