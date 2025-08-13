В Новосибирске бывшие полицейские получили сроки за взятки

Четверых экс-сотрудников ОЭБиПК МО МВД России «Новосибирский» осудили за коррупцию. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как установили следователи, с 2019 по 2022 год полицейские вымогали деньги у владельцев бизнеса по продаже обувной и табачной продукции. Под видом контрольных закупок они изымали товар, а после обращались к предпринимателям с требованием денежных средств за непроведение проверок и возврат.

Общая сумма взяток, полученная за время действия коррупционной схемы, превысила 2 млн р. Суд назначил им от 8 до 10 лет колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье направили в суд дело об уклонении от уплаты налогов на 144 млн рублей.